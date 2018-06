Maltempo: allerta meteo gialla in Toscana per temporali

La Sala operativa della Protezione civile della Toscana ha diramato un codice giallo su tutta la Toscana per temporali e rischio idrogeologico dalla mezzanotte di oggi, martedì 12 giugno, alla stessa ora di domani, mercoledì 13.

L'allerta è la conseguenza di condizioni di bassa pressione e instabilità atmosferica con possibilità di precipitazioni. In particolare per oggi sono previste precipitazioni sparse nel pomeriggio, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, sulle zone interne meridionali e orientali, nelle province di Grosseto, Siena, Arezzo e Firenze, e rilievi di nord-ovest, Lucca e Massa. In serata residue deboli piogge sui rilievi di nord-ovest e Mugello.

Pisa quindi appare inizialmente esclusa per la data odierna, mentre sarà interessata dalla nottata dalla possibilità di rovesci o temporali, che quindi interesseranno le zone costiere e l'Arcipelago. Da metà mattina di mercoledì graduale trasferimento ancora verso le zone interne, in particolare quelle centro-meridionali. I temporali potranno essere anche di forte intensità su tutta la regione, associati a gradinate e forti colpi di vento. Tendenza ad attenuazione in serata con residui fenomeni sui rilievi di nord-ovest e Amiata.