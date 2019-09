Temporali in Toscana: esteso l'allerta meteo

La protezione civile regionale ha prolungato l'allerta meteo già previsto per oggi, 22 settembre, anche per la giornata di domani, lunedì 23, per temporali e rischio idrogeologico. L'avviso però passa da arancione a giallo, dalla mezzanotte fino alle ore 20.

Le previsioni fino alle 24 di domani

Una perturbazione atlantica accompagnata da un flusso di correnti umide e instabili meridionali interessa le zone centrali della nostra penisola compresa la Toscana, con temporali anche intensi soprattutto nella seconda parte della giornata odierna, 22 settembre. Nella giornata di domani, lunedì, transiterà un fronte freddo anche sulla nostra regione con associati rovesci e temporali sparsi tra la mattina e il pomeriggio.

PIOGGIA: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale su gran parte della regione potranno verificarsi fino in serata. Graduale attenuazione dei fenomeni in tarda serata e nottetempo. I temporali più intensi risulteranno più probabili e frequenti in prossimità della costa e zone centro-meridionali.

Cumulati attesi: fascia costiera e zone centro-meridionali: medi fino a 30-40 mm, massimi fino a 100 mm o localmente superiori in concomitanza dei temporali più intensi; restanti aree: medi fino a 20-30 mm, massimi attorno a 40-60 mm, fino a 80 mm sull'Appennino settentrionale e Apuane. Intensità oraria fino a 60-80 mm.

Domani, lunedì, precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale, in mattinata su costa e zone settentrionali, in trasferimento al resto della regione nel corso del pomeriggio. Cumulati attesi: medi fino a 10-20 mm e massimi fino a 40 mm sul centro-nord della regione; medi di 5-10 mm sul grossetano con massimi fino a 30 mm attorno al Monte Amiata. Intensità oraria fino a 30-40 mm.

TEMPORALI: forti temporali possibili su tutta la regione, più probabili sulla fascia costiera, zone limitrofi e centro-meridionali della regione fino a stasera. Graduale attenuazione dei fenomeni in tarda serata e nottetempo. Domani, lunedì, temporali localmente di forte intensità, inizialmente sulla costa centro-settentrionale, in graduale trasferimento tra la tarda mattinata e il pomeriggio al resto della regione.

VENTO: Oggi, domenica, forti venti di Scirocco sulla costa centro-meridionale e zone limitrofe con raffiche fino a 60-70 km/h. Domani, lunedì, rotazione dei venti ai quadranti occidentali fino a localmente forti, con raffiche fino a 60-70 km/h sulla costa livornese, crinali appenninici e sottovento ad essi.

MARE: oggi, domenica, mare molto mosso a sud dell'Elba soprattutto dal pomeriggio. Domani, lunedì, mare molto mosso sull' Arcipelago settentrionale e costa livornese.