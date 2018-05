Maltempo, perturbazione sulla Toscana: allerta per piogge, temporali e mareggiate

La sala regionale della protezione civile ha diramato un'allerta meteo di codice giallo, valida per diverse zone della Regione, tra cui anche Pisa e il litorale, per rischio idrogeologico, mareggiate e temporali. L'allerta è valida dal tardo pomeriggio di domenica 13 fino alle prime ore di lunedì 14 maggio.

Pioggia: tra la sera di oggi, domenica, e le prime ore di domani, lunedì, transito di rovesci e temporali sparsi su tutta la regione. Temporanea attenuazione dei fenomeni nella prima parte della mattinata di lunedì. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio ripresa delle precipitazioni con rovesci e temporali sparsi, più probabili e frequenti sulle aree centro settentrionali. Generale miglioramento in serata.

Temporali: tra il tardo pomeriggio di oggi, domenica, e le prime ore di domani, lunedì, possibilità di temporali sparsi su tutta la regione. I temporali potranno risultare localmente forti, in particolare sul nord ovest e sulla costa centro settentrionale e sull'Arcipelago. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio di lunedì possibilità di temporali sparsi, in particolare sulle zone centro settentrionali.

Vento: oggi, domenica, rinforzo del vento da ovest sud-ovest dalla sera sul litorale centro settentrionale, sui crinali appenninici e sull'Alto Mugello, con possibili raffiche fino a 50-60 km/h. Domani, lunedì, raffiche di Libeccio (sud ovest) fino a 60-70 km/h sui crinali, sull'alto Mugello e sulla costa, in particolare settentrionale e meridionale.

Mare: oggi, domenica, dalla tarda sera mare molto mosso sul settore centro-settentrionale. Nella prima parte di domani, lunedì, mare molto mosso o localmente agitato a nord di Capraia, molto mosso altrove.

Neve: nulla da segnalare

Ghiaccio: nulla da segnalare