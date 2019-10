Atteso vento forte sulla provincia di Pisa: allerta meteo gialla

Il bollettino meteo regionale prevedere per domani, 7 ottobre, un avviso di allerta meteo gialla per vento forte per la provincia di Pisa. Sono interessati in particolare il comune capoluogo e limitrofi, fino la Valdera e il Comprensorio del Cuoio. Nel dettaglio si tratta di: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte e Vicopisano.

Le previsioni

Dalla sera di oggi, domenica, pressione in calo sulla zona ligure per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica che interesserà la regione nella notte e nella mattina di lunedì.

PIOGGIA: nulla da segnalare oggi; domani, lunedì, durante la notte e la mattina, piogge diffuse con cumulati medi significativi (intorno ai 10-15 mm) solo su Appennino, costa e Arcipelago. Massimi puntuali fino a 50-70 mm in Arcipelago dove sono previsti temporali (intensità oraria intorno ai 50 mm); fino a 30-40 mm su costa (occasionali rovesci o temporali) e fino a 20-30 mm in Appennino; altrove massimi puntuali fino a 10-20 mm ma molto isolati.

TEMPORALI: oggi, domenica, nulla da segnalare. Domani, lunedì, durante la notte e la mattina, possibili temporali in Arcipelago e, con minore probabilità, sulla costa.

VENTO: oggi, domenica, nulla da segnalare. Domani, lunedì, venti da nord est in rinforzo con raffiche fino a 70-90 km/h in Appennino, sull'Amiata, sulle Colline Metallifere e in Arcipelago, fino a 50-70 km/h altrove. Probabile zona con raffiche inferiori sulla Versilia.