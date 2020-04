Vento forte su Toscana e Pisa: allerta meteo gialla

La Sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo di allerta meteo per vento forte, valido dalla mezzanotte di stasera 28 aprile fino alle 22 di domani, mercoledì 29 aprile. Dopo le precipitazione sparse di oggi, 28 aprile, nella giornata di domani, mercoledì, su gran parte della Toscana spirerà un forte vento di Libeccio. Anche il mare sarà molto mosso lungo tutta la costa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le previsioni

PIOGGIA: oggi, martedì, precipitazioni sparse, localmente anche temporalesche, più intense sulle zone settentrionali; parziale attenuazione delle precipitazioni in serata, che tenderanno a isolarsi sulle zone settentrionali. Domani, mercoledì, residue precipitazioni in mattinata sulle zone settentrionali, cessazione dal pomeriggio. Si prevedono cumulati medi fino a 50 mm sulle Apuane e fino a 30-40 mm sul resto del nord ovest, tra 10 e 20 mm sulle rimanenti zone; cumulati massimi fino a 60-70 mm possibili sulle Apuane e sui settori appenninici, fino a 40-50 mm sulle rimanenti zone interne, fino a 30 lungo la fascia costiera centro meridionale.

TEMPORALI: oggi, martedì, possibilità di temporali sparsi localmente anche forti. Domani, mercoledì, nulla da segnalare.

VENTO: oggi, martedì, sulla costa vento meridionale in rotazione e rinforzo a Libeccio dal pomeriggio con raffiche fino a 50-60 km/h, vento forte occidentale sui crinali Appenninici e del Monte Amiata. Domani, mercoledì vento forte di Libeccio su gran parte della regione con raffiche fino a 50-60 km/h in pianura, 70-80 km/h sulla costa centrale e 80-100 km/h sui crinali.

MARE: oggi, martedì, nulla da segnalare. Domani, mercoledì, mare molto mosso sulla costa centrale.

NEVE: nulla da segnalare.

GHIACCIO: nulla da segnalare.