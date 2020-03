Allerta meteo per vento forte sulla provincia di Pisa

La protezione civile della Regione Toscana ha emesso per domani, 22 marzo, un'allerta meteo di codice giallo per il rischio di vento forte. L'avviso per la provincia di Pisa è valido dalle ore 20 alle 23.59.

Le previsioni del 22 marzo

Cielo: parzialmente nuvoloso o nuvoloso con addensamenti più compatti sulle zone appenniniche dove saranno possibili locali piogge specie sui versanti orientali. Nel pomeriggio non si escludono isolati rovesci su Arcipelago e litorale centro-meridionale.

Vento: deboli o localmente moderati da nord-est, ma in ulteriore rinforzo tra pomeriggio e sera fino a forti in Arcipelago.

Temperatura: minime stazionarie o in lieve locale aumento; massime in calo sulle zone interne, calo sensibile in Appennino.

Mare: poco mossi, tendenti a mossi al largo.

