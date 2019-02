Allerta meteo per vento forte su tutta la Toscana

La Protezione Civile della Toscana ha emesso per tutta la giornata di domani, 23 febbraio, un'allerta gialla per vento forte. Interessata tutta la regione. Non c'è invece avvisi per il pericolo mareggiate in provincia di Pisa: la criticità gialla è valida per l'Elba.

Le previsioni: dalle prime ore della notte rinforzo del vento di Grecale, che si manterrà forte per tutta la giornata, fino a molto forte sui crinali appenninici. Per il resto tempo sereno o poco nuvoloso.

Si ricorda la possibile fenomenologia: gli esempi sono isolate rotture di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole e cornicioni, localizzati danni alle strutture provvisorie, con trasporto di materiale vario. Possibili occasionali disagi dovuti a ritardi o cancellazioni dei collegamenti terrestri, ferroviari, aerei e marittimi, insieme a problemi locali alla viabilità. Lo stesso vale per servizi come telefonia ed elettricità, con temporanee interruzioni.