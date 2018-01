Allerta meteo per vento e mareggiate: via Bigattiera chiusa per rimuovere un albero

Inizio del nuovo anno con avvisi di attenzione per maltempo a Pisa e provincia. E' in vigore oggi, 2 gennaio, un'allerta meteo gialla per vento forte ed una arancione per mareggiate.

Fin da ieri sera era attesa una decisa ventilazione, tuttavia nella notte non ci sono stati particolari interventi da parte degli operatori di sicurezza. Si segnalano però rami ed alberi caduti su alcune sedi stradali, senza comunque danni a persone.

Per evitare cedimenti è avvenuta in mattinata, da parte dei Vigili del Fuoco, la rimozione due grossi piante pericolanti sulla via Bigattiera a Pisa, per la quale è stato richiesto l’intervento dell'autogrù. La strada è stata chiusa alla circolazione fino a circa le 10.30. Sul posto la Polizia Municipale.