Vento forte a Pisa e in Toscana: allerta meteo arancione

Allerta meteo arancione per la Toscana e praticamente tutta la provincia pisana per oggi, 25 marzo, fino alla mezzanotte di martedì 26. Le previsioni vedono un peggioramento delle condizioni a partire dal pomeriggio di oggi, con venti forti di Grecale fino a raffiche di 60-70 km/h sull'Alto Mugello; dalla tarda serata (intorno alle ore 21-22) vento forte da nord-est sulle zone appenniniche in estensione alle zone settentrionali della regione entro la mezzanotte e a tutta la regione nella giornata di domani, martedì 26. Attese raffiche fino a 120-150 km/h sui rilievi appenninici, fino a 80-100 km/h su Arcipelago, Amiata, Colline Metallifere e litorale, e fino a 70-90 km/h altrove.

L'allerta emessa dalla Sala operativa unica della protezione civile regionale parte dalle 21 di oggi. Codice giallo invece nelle zone del nord-est e del nord-ovest, cioè per i comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano. I principali rischi immediati sono collegati al crollo di alberi, alla caduta di sassi e strutture pericolanti.

Le condizioni climatiche avverse favoriscono anche lo svilupparsi di incendi, come avvenuto nello scorso fine settimana in varie località della Toscana. Il presidente Enrico Rossi ricorda ancora una volta che la Regione ha deciso di vietare fino al 31 marzo su tutto il territorio l'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Nel fine settimana le squadre antincendio boschivo della Regione Toscana sono dovute intervenire su incendi scoppiati varie località della regione, i più importanti nel pistoiese e a Fucecchio. La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Imprenditori agricoli e privati cittadini sono così invitati a tenere comportamenti prudenti nelle attività agricolo-forestali astenendosi da qualsiasi accensione di fuoco. Si sottolinea l'importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800.425.425 o al 115 dei Vigili del Fuoco.