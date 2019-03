Allerta meteo per vento: a Pontedera chiusi cimiteri e giardini pubblici

Il comune di Pontedera ha disposto la chiusura di parchi, giardini pubblici e cimiteri prevedendo il divieto di accesso e di fruizione degli spazi. Lo comunica su Facebook il sindaco, Simone Millozzi, dopo l'allerta meteo arancione per vento della protezione civile regionale.

Il primo cittadino sottolinea anche come "non sono invece previsti né plausibili interventi in merito all'apertura delle scuole che sarà dunque regolare. Raccomando ovviamente attenzione e prudenza. Per eventuali necessità ed urgenze ricordo il numero della reperibilità comunale 3296504322 e del Ce.Si (Centro situazioni) dell’Unione Valdera 0587-299480".