Maltempo: allerta meteo arancione per vento su tutta la Toscana

Venti forti su tutta la Toscana, quindi anche sulla costa e la provincia di Pisa, sono in arrivo in una perturbazioneche interesserà l'Italia centrale. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento forte con validità dalla mezzanotte di oggi, martedì 20 marzo, fino alle 17 di domani, mercoledì 21 marzo, per tutta la Regione.

Inoltre è stato emesso un codice giallo per neve dalle ore 20 di stasera fino alle ore 6 di domani mattina, per tutta la zona orientale della regione, dall'Appennino tosco-emiliano e Alto Mugello fino al grossetano. Le possibili nevicate si potranno verificare sulle colline senesi e grossetane senza accumuli al di sotto dei 400-500 metri, con accumuli non significativi fra i 500 e i 600 metri e poco abbondanti oltre i 600 metri. Sull'Appennino aretino e fiorentino possibili accumuli fino a poco abbondanti oltre i 400 metri (fino al fondovalle sull'Alto Mugello).