Vento in Toscana: prolungata l'allerta meteo

Mentre le prime raffiche di grecale hanno raggiunto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 settembre, la provincia di Pisa, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo di codice giallo per vento su gran parte della Toscana, ad eccezione della zona settentrionale. L'avviso di criticità sarà in vigore fino alle 23.59 di martedì 25 settembre.

Dal pomeriggio di oggi, lunedì, e per tutta la giornata di domani, martedì, infatti venti in rinforzo di grecale con forti raffiche in particolare sui rilievi, le zone sottovento e la costa centro-meridionale. Oggi, lunedì, raffiche fino a 50-70 km/h in pianura, 70-90 km/h sulla costa e sui rilievi; nel pomeriggio, all'ingresso dell'aria fredda, saranno possibili raffiche temporaneamente più forti. Domani, martedì, raffiche fino a 40-60 km/h in pianura, 60-80 km/h sulla costa e sui rilievi.

Lunedì e martedì mare molto mosso al largo e sull'Arcipelago.