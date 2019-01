Allerta meteo per neve: a Pisa scuole aperte, chiuse alcune strade

L'allerta meteo per neve (codice giallo) emessa dalla Protezione civile regionale per domani, mercoledì 30 gennaio, dalle 5 alla mezzanotte, riguarderà anche Pisa e provincia. L'avviso riguarda infatti tutta la Toscana ad eccezione delle zone costiere meridionali.

A Pisa, fanno sapere da Palazzo Gambacorti, le scuole saranno regolarmente aperte. Chiuse in via precauzionale a partire dalle ore 05.00 del 30 gennaio via Vecchia di Marina, via di Torretta e via Bigattiera lato mare.