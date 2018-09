Scuola Normale, ecco 78 nuovi allievi: a Pisa tre brillanti matematici

Il concorso di ammissione si è appena concluso, e 78 nuovi allievi faranno a breve, nel mese di ottobre, il loro ingresso alla Scuola Normale: 40 per la Classe di Scienze, 32 per quella di Lettere e Filosofia, a Pisa, 6 presso il Dipartimento di Scienze politico-sociali a Firenze.



Per la prima volta in 208 anni di storia sono stati ammessi, dunque, anche allievi in Scienze politico-sociali, direttamente al 4° anno, per conseguire la laurea magistrale presso l’Università di Firenze e il diploma di Licenza della Normale. I ragazzi e le ragazze studieranno presso il Dipartimento di Scienze politico-sociali, a Palazzo Strozzi, seguendo i corsi interni della Normale, e contemporaneamente saranno iscritti a uno dei 6 corsi di laurea magistrale della Scuola di Scienze politiche Cesare Alfieri dell’Università di Firenze, con l’obbligo di mantenere una media voto almeno del 27 con nessun voto inferiore a 24. I nuovi allievi 'fiorentini' avranno gli stessi benefit dei colleghi 'pisani': gratuità di vitto e alloggio (nella residenza Capitini), rimborso delle tasse versate all’Università di Firenze, un assegno annuale, possibilità e facilità di soggiorni studio all’estero.



Tra i nuovi allievi nella sede di Pisa 'spiccano' tre matematici, Andrea Ciprietti di Teramo, Federico Viola di Roma e Giuseppe Di Fabio di Pescara, vincitori delle ultime Olimpiadi nazionali di Matematica, che si sono svolte a Cesenatico. Ciprietti, inoltre, è stato anche medaglia di bronzo alle recenti Olimpiadi di Informatica che si sono svolte a Tokyo.