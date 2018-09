Santa Croce sull'Arno: agli arresti domiciliari si allontana da casa due volte in un giorno

E' stato sorpreso per due volte nella stessa giornata lontano da casa, nonostante gli arresti domiciliari.

E' successo ieri, 13 settembre, a Santa Croce sull'Arno.

Nella tarda mattinata i Carabinieri hanno arrestato il giovane, un marocchino di 21 anni, appunto per evasione dagli arresti domiciliari, ai quali era ristretto per reati contro il patrimonio. Ma ieri sera, a distanza dunque di poche ore, il ragazzo, a cui carico era stata ripristinata la misura cautelare domiciliare, è stato nuovamente sorpreso lontano da casa e, per questo, nuovamente arrestato e ristretto presso il domicilio in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.