Alta Val di Cecina: protocollo per lo sviluppo firmato in Regione Toscana

Firmato oggi, mercoledì 28 marzo, il protocollo d'intesa per lo sviluppo dell'Alta Val di Cecina. Erano presenti l'assessore alla presidenza dell Toscana Vittorio Bugli e le amministrazioni comunali di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra.

I sottoscrittori si sono impegnati ad elaborare e condividere una strategia complessiva di sviluppo che individua alcune priorità di azione: interventi a favore dello sviluppo sostenibile dell'area in comparti economici definiti "focus" come il manifatturiero, il turismo, l'agroalimentare di qualità, la geotermia, la cultura, l'artigianato artistico con particolare riferimento all'alabastro; interventi di natura trasversale in settori come viabilità ed infrastrutture, assetto idrogeologico, bonifiche, banda larga, formazione e lavoro, volti a supportare le politiche di sviluppo economico e ad intervenire sulle criticità di ordine sociale; interventi volti al contenimento dei fenomeni negativi come lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione anche attraverso il consolidamento e il rilancio dei servizi di base come ospedale e scuole ed i servizi generali per la popolazione.

"La firma di oggi è un punto di arrivo - ha detto Bugli - una tappa di un percorso importante della progettazione collaborativa tra Enti locali e Regione per lo sviluppo del territorio, ma è anche un punto di partenza perché da domani sarà necessario lavorare tutti insieme per realizzare le azioni per la valorizzazione dell'Alta Val di Cecina, delle sue infrastrutture, tradizionali e digitali, del suo potenziale turistico e produttivo. Questo importante risultato è il frutto del lavoro congiunto dei cinque Comuni interessati e della Regione Toscana nonché dell'impegno del Consiglio regionale".

"Come primo effetto del protocollo - ha commentato il sindaco di Volterra Marco Buselli - il presidente Enrico Rossi, a seguito della firma, ha fatto un'apertura importante sulla sanità. Il governatore ha proposto di andare a chiudere la stagione di incertezze sull'ospedale entro l'estate, con un accordo da condividere con il territorio per dare garanzie alla sanità volterrana. Il presidente e l'assessore Bugli hanno dato assicurazioni anche su banda larga, impegno sulla messa in sicurezza della viabilità e sul comparto geotermico".

Su quest'ultimo aspetto è intervenuto anche il presidente della commissione Toscana costiera del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: "Come commissione verificheremo lo stato di attuazione del protocollo e continueremo a svolgere quel ruolo nuovo di ascolto, confronto e raccordo tra i diversi livelli istituzionali. Insieme ai sindaci del territorio lavoreremo affinché le royalties provenienti dalla geotermia possano essere reinvestite sull'ammodernamento e la messa in sicurezza della rete viaria in modo da migliorare l'accessibilità di quest'area dal resto della Toscana".