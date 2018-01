Azienda Usl Toscana Nord Ovest: bilancio positivo per l'alternanza scuola - lavoro

Buona partecipazione per i corsi di alternanza scuola lavoro 2017 organizzati dall’Azienda USL Toscana nord ovest e gestiti in particolare dalla struttura di Formazione Esterna, Universitaria e di Base. A questi percorsi hanno infatti aderito 11 istituti scolastici, variamente distribuiti su tutto il territorio dell'Azienda, per un totale di 137 studenti autorizzati ai relativi tirocini.

"Un ringraziamento - si legge in una nota dell'azienda sanitaria - va ai responsabili delle strutture aziendali che promuovono i progetti ed ospitano i tirocinanti ed a tutti i professionisti che ogni anno si prestano ad affiancare i ragazzi, ritagliandosi nell’attività quotidiana un po’ di tempo per trasmettere a questi giovani delle informazioni utili per il loro futuro professionale, con l’obiettivo principale di motivarli al lavoro".

Nello scorso mese di giugno l’Azienda USL Toscana nord ovest ha inoltre firmato, in ambito di alternanza scuola lavoro, uno specifico protocollo di intesa con la Regione Toscana.



Per quanto riguarda Pisa, per il territorio della ex Asl 5, hanno partecipato gli studenti dell'istituto di istruzione superiore 'Santoni' che sono stati ospitati nella struttura di Igiene e Sanità Pubblica di Pisa.