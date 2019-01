Vicopisano: ambulanza e presidio del 118 durante i lavori al ponte di Lugnano

La Asl Toscana nord ovest rassicura i cittadini del comune di Vicopisano sulla presenza dell’ambulanza durante il periodo dei lavori al ponte di Lugnano. "Gli accordi con il Comune erano già stati presi nei mesi scorsi - scrive in una nota l'azienda sanitaria - ed alcuni giorni fa la direzione ha inviato al Sindaco la conferma ufficiale sulla presenza dell’ambulanza. Inoltre, nelle prossime settimane verrà organizzato un incontro al quale parteciperà anche il responsabile del 118 Pisa-Livorno".

"Abbiamo letto ripetutamente, in questo periodo - conferma il sindaco Taglioli - affermazioni, articoli e inviti alla raccolta firme per la richiesta di un'ambulanza del 118, nel periodo in cui il ponte di Lugnano/Cascina sarà chiuso al traffico. La mia risposta e quella dell'amministrazione comunale è molto semplice: vista l'importanza fondamentale di un presidio di soccorso ci eravamo attivati da subito (novembre) per provvedere anche in tal senso alle esigenze della comunità".

"Ci tengo quindi a rassicurare i cittadini - continua il sindaco - visti i continui allarmismi (che proprio per il bene e la serenità dei cittadini stessi sarebbe stato meglio non fare, informandosi meglio e dicendo come stavano davvero le cose) che il servizio di ambulanza e soccorso del 118 non solo sarà garantito durante la chiusura del ponte, prevista per l'estate prossima, ma a breve. I fatti restano, le parole a volte si sprecano, ma impaurire le persone con prospettive non veritiere su un tema delicato ed essenziale come la salute credo che sinceramente andrebbe sempre evitato se si tiene al bene della comunità".