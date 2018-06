Amici di Pisa, rinnovato il Consiglio Direttivo: Ghilardi nuovo presidente

L’Associazione Amici di Pisa ha rinnovato i componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2018-2021. La carica di presidente è passata da Franco Ferraro, che la reggeva ininterrottamente dal 2003, a Stefano Ghilardi, già membro del consiglio direttivo

Gli altri membri del Consiglio Direttivo eletto sono: Simone Lo Monaco, Paolo Bilanci, Federico Bonucci, Roberto Ferraro, Maria Luisa Ceccarelli Lemut, Alessandro Bigagli ed Alessandro Carmignani, Simone Guidotti e Banduccio Fabiani.

Il neopresidente Stefano Ghilardi ha voluto accanto a sé il suo predecessore Franco Ferraro come vice presidente ed ha proposto al direttivo la costituzione di diverse commissioni di lavoro su temi ad hoc circa le problematiche del nostro territorio, in particolare: Commissione per il Comune Unico dell’Area Pisana e Spopolamento, Commissione per lo studio dell’erosione del Litorale Pisano e della Darsena Europa di Livorno, Commissione Aeroporto e Tangenziale Nord Est, Commissione del Piano Strutturale dell’Area Pisana, Commissione per le Feste Storiche Pisane, Commissione Università e Trasferimento Tecnologico.

Per quanto riguarda i revisori dei conti sono stati eletti: Enrico De Renzi, Riccardo Buscemi e Francesco Rubini. Per i Probiviri, Sergio Mariotti, Ilda Bertolini e Nicola Beltrami. "L’annuncio del rinnovo delle cariche sociali degli 'Amici di Pisa' - sottolineano dall'associazione - è stato volutamente tenuto riservato fin dopo l’insediamento del nuovo Sindaco di Pisa, ciò per evitare che il sodalizio potesse essere strumentalizzato durante le scadenze elettorali".