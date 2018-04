Perseguita per sei anni la ex compagna: una quotidianità di minacce e pedinamenti

Due ammonimenti del questore e l'arresto di un cittadino senegalese per ricettazione e commercio di oggetti con marchi contraffatti. Sono i risultati dell'attività della Polizia di Stato di Pisa nel fine settimana appena concluso.

Gli ammonimenti del Questore sono stati emessi nei confronti di un uomo 55enne, che abita a Pisa, e di un altro uomo, 34enne, dimorante in una provincia limitrofa ma che però perseguitava la sua ex compagna abitante a Pisa. Quest’ultimo in particolare dopo la decisione della donna di porre fine alla loro relazione, decisione presa ben 6 anni fa, l’ha perseguitata fino ad oggi, anche se in maniera discontinua, mettendo in atto una serie di comportamenti tipici degli stalker (messaggi carichi di minacce, appostamenti, pedinamenti, ricerche continui di contatti) tali da costringere la vittima a limitare i propri spostamenti, arrivando perfino a cambiare casa, a evitare di rispondere al telefono o al citofono, a farsi accompagnare dalle amiche nei tragitti lavoro-casa ed in alcune occasioni a chiedere ospitalità alle stesse quando si sentiva particolarmente in pericolo.



L’uomo, che ha a suo carico numerose condanne per reati contro la persona, non solo perseguitava la sua ex da molto tempo ma aveva adottato lo stesso comportamento anche con una sua vicina di casa che lo aveva denunciato per atti persecutori. L’Autorità Giudiziaria, in quell'occasione, aveva giudicato il comportamento dell’uomo di tale gravità da imporgli gli arresti domiciliari presso la propria abitazione con apposizione del braccialetto elettronico, una disposizione che peraltro l’uomo aveva addirittura violato.

Nel corso di una mirata indagine condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Pisa sono stati ricostruiti i vari episodi raccontati dalla ex compagna, riuscendo così a dimostrare l’effettiva alta pericolosità del 34enne. Così nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento di ammonimento per stalking dal Questore di Pisa.

L’arresto del cittadino senegalese, già identificato come venditore presso i principali siti turistici di Pisa, invece è avvenuto in esecuzione della condanna a dieci mesi di reclusione da espiare ai domiciliari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. La condanna è scaturita dal reperimento di merce contraffatta presso l’alloggio dell’uomo, merce trovata dopo che l'arrestato era stato denunciato per ricettazione.