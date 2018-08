Ciak si gira: Bollywood sceglie (ancora) Pisa

La macchina produttiva dei colossal indiani torna a scegliere Pisa per ambientare una nuova storia cinematografica.

Nel 2014 furono girate in Piazza dei Cavalieri alcune scene del film 'Paglu', campione di incassi in India (tanto che ne sono stati girati ben due sequel); oggi arriva la mega produzione di 'Amour', una bellissima storia d’amore, ambientata negli anni ’70. La casa di produzione UV Creations ha affidato la regia a Radha Krishna e ingaggiato come protagonisti i due attori bollywoodiani più acclamati del momento: Prabhas e Pooja Hegde. Un film che si preannuncia come campione di incassi della prossima stagione viste anche le cifre investite dalla produzione.

Nei prossimi giorni la troupe indiana sarà in città per effettuare i necessari sopralluoghi e selezionare scorci per girare poi tra fine settembre e ottobre. Sicuro protagonista sarà il Ponte di Mezzo sul quale si svolgerà uno dei balletti che caratterizzano le produzioni indiane. Si tratta infatti di film che noi classificheremmo come musical. Una occasione imperdibile per la nostra città resa possibile grazie alla Alkedo Produzioni srl, giovane e dinamica società pisana che fornisce il supporto tecnico e logistico su Pisa e alla produzione italiana del film affidata alla ODU Movies srl, con sede a Lucca che sta portando in Toscana molte produzioni indiane.