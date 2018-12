Aumento capienza per il Palazzetto dello Sport: potrà accogliere oltre 1200 persone

Il Palazzetto dello Sport torna alla massima capienza: da 100 a 1273 persone. Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori pubblici e agli impianti sportivi di Pisa Raffaele Latrofa che ha coordinato gli uffici preposti a completare la documentazione necessaria a ripristinare la capienza massima del Palazzetto. I lavori di recupero erano partiti un anno fa.

“Ringrazio gli uffici per aver raggiunto l’obiettivo entro il 31 dicembre, come avevo promesso ai cittadini - dichiara Latrofa - ed esprimo piena soddisfazione perché con il ripristino della capienza originaria, nel prossimo futuro anche il nostro Palazzetto dello Sport potrà ospitare eventi di livello nazionale e internazionale. Si aggiunge quindi un tassello importante al progetto dell’amministrazione che prevede il pieno recupero delle grandi infrastrutture sportive e la loro completa fruibilità da parte di sportivi e cittadini; a questo proposito è in corso il bando per il rifacimento dell’intera pista di atletica del campo scuola 'Cini' per un importo complessivo di 432mila euro, segnale concreto della grande attenzione della nostra Giunta sull’argomento”.