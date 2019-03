Cavalli deceduti a Volterra: sull’ultimo animale morto esami negativi per rinopolmonite equina

Altri esami sono ancora in corso, ma per il momento si esclude il decesso per rinopolmonite equina. E' quanto comunica la Asl Toscana Nord Ovest in merito all'ultimo dei 9 cavalli morti improvvisamente in un centro di recupero di Volterra. "Il 25 febbraio scorso - scrive in una nota l'azienda sanitaria - è stata inviata al sindaco di Volterra, al servizio veterinario della Valdera e dell’Alta Val di Cecina e alla Procura della Repubblica di Pisa, una scheda di sospetto avvelenamento, alla quale sono stati allegati gli esiti dell’esame anatomo-patologico. Attualmente sono in corso esami batteriologici, virologici, tossicologici ed istologici".

"Sempre il 25 febbraio - prosegue la nota - un veterinario della Asl ha eseguito sui cavalli 25 prelievi di sangue ed altrettanti tamponi nasali per la ricerca del virus della rinopolmonite equina, esami concordati con l’istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. Su tali campioni sarà valutata la possibilità di effettuare il profilo metabolico per i livelli di vitamina E e selenio. Per ulteriori approfondimenti diagnostici sono stati inoltre campionati, fieno, diversi tipi di mangime, erba fresca del pascolo e acqua d’abbeveraggio. Gli esiti analitici per rinopolmonite equina sono già pervenuti e sono negativi".