"Ho avuto il Coronavirus": Bocelli dona il plasma a Cisanello

Ha preso appuntamento ed è andato a donare il plasma, per partecipare allo studio della cura sperimentale al Covid di cui l'Aoup è capofila. Così il famoso tenore Andrea Bocelli, originario di Lajatico, ha annunciato oggi 26 maggio al mondo di essere stato contagiato dalla malattia, scoperta a seguito di tampone nella prima metà di marzo.

Bocelli ha raccontato il proprio trascorso, vissuto con la famiglia, anch'essa contagiata. Nessuna grave conseguenza per lui, la moglie ed i due figli, ha spiegato stamani all'ingresso del centro trasfusionale, per quanto ovviamente non è mancata la preoccupazione.