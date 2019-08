Da Cascina a Capo Nord in moto per festeggiare il diciottesimo compleanno

Un regalo di compleanno speciale per festeggiare i 18 anni della figlia e rendere indimenticabile il suo passaggio alla maggiore età. E' l'idea che è venuta ad Andrea Gioli che, assieme alla figlia Giorgia, il prossimo 15 agosto partiranno per un viaggio in moto alla volta di Capo Nord, nella parte più settentrionale della Norvegia.

"Questo viaggio - spiega Andrea Gioli - è sempre stata nella lista delle cose da fare di mia figlia Giorgia e siccome la passione per la moto è una delle cose che ci accomuna, approfittando del fatto che ha compiuto diciotto anni alla fine di giugno, ho pensato di rendere speciale e memorabile il suo compleanno con questo viaggio. Partiremo da Zambra, dove abitiamo, il giorno di ferragosto e contiamo di arrivare a Capo Nord in una decina di giorni, per goderci tra l’altro l’esperienza del sole a mezzanotte".

La tabella di marcia non prevede tappe obbligate nè tempi di viaggio prestabiliti. "Non ci siamo dati dei tempi precisi - prosegue Gioli - perchè vogliamo visitare un pò di località durante il percorso e lo stesso può essere condizionato dalle condizioni meteo. Vivremo alla giornata partendo con un itinerario suscettibile di soste in base a ciò che incontreremo di particolare. Viaggeremo con un BMW 1200 GS portando con noi il minimo indispensabile tra cui una tenda ed i sacchi a pelo, perchè non vogliamo perderci la possibilità, visto che nel Nord Europa il campeggio è spesso libero, di dormire in qualche posto particolare che si presenterà strada facendo".

Diverse le nazioni europee che padre e figlia attraverseranno lungo il percorso. "Attraverseremo, Austria, Germania, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia - racconta ancora il signor Gioli - in tutto percorreremo circa 10mila km. Tra le tappe fondamentali ci sarà sicuramente Rovanemi, in Finlandia, il paese di Babbo Natale, per consegnare le letterina che ci ha affidato Matilde, l’altra mia figlia di 9 anni"