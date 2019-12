Motorizzazione Civile: "Chiesto un incontro al Ministero"

"Mi sono attivato presso gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per agevolare un incontro". E' quanto dichiarato dal consigliere regionale del Pd, Andrea Pieroni, in merito alla Motorizzazione Civile di Pisa dopo l'apertura di una sede provvisoria ad Ospedaletto. "Le richieste delle associazioni sulla vicenda - afferma Pieroni - sono più che legittime: la mancanza di una sede adeguata, la carenza di personale e i molti servizi essenziali per l’utenza trasferiti fra Lucca e Livorno, generano disagi ad operatori professionali, imprese e cittadini, costretti a dover perdere tempo e denaro per usufruire di quei servizi che prima erano garantiti a Pisa".

"Il tema è serio - prosegue Pieroni - in particolare considerando che quello di Pisa è l’Ufficio motorizzazione della seconda provincia per popolazione della Toscana. Servono una struttura adeguata in accordo con il Comune e con gli enti locali, idonea per lo svolgimento delle operazioni fondamentali e del lavoro degli uffici, così come la dotazione di personale appropriata per assicurare all’utenza tutta la gamma dei servizi, che non sono solo di sportello, ma anche per gli esami e per tutte le funzioni tecniche ed operative che richiedono adeguati spazi fisici. Quelle del 'Comitato di difesa della motorizzazione', costituito da associazioni ed utenti, sono richieste legittime e fattibili, che dovrebbero facilitare una soluzione che accontenti tutti".