Anmic: Servizi di Informazione e Comunicazione Covid-19 (Coronavirus)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’ANMIC (Associazione per la Tutela delle Persone con Disabilità) è l'Ente morale che per legge (decreto del Presidente della Repubblica 23/12/78), ha la rappresentanza legale ed il compito di tutelare in Italia le persone con disabilità. Con le sue 104 Sedi l’Associazione è presente in tutto il territorio Nazionale. Dato l’attuale Stato di Emergenza che sta vivendo il nostro paese, a causa della diffusione del Covid-19, la Sede Anmic di Pisa ha deciso di proseguire il proprio lavoro di supporto, informazione e divulgazione ai cittadini tramite la propria pagina Facebook “Anmic Pisa” e con un numero di telefono dedicato (3479494981) raggiungibile anche tramite l’applicazione Whatsapp. La pagina Facebook sarà aggiornata quotidianamente in merito a decreti e informazioni sulla tematica disabilità, sia a livello locale che nazionale, mentre un operatore risponderà telefonicamente alle vostre domande tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30. Inoltre, resta attivo il Sevizio Nazionale Antidiscriminazione utile ai cittadini vittime di discriminazione, che si potranno rivolgere per assistenza e supporto all’indirizzo mail: antidisriminazione@anmic.it ANMIC PERCHè INSIEME SIAMO Più FORTI #ANMIC #IOSTOACASA #IONONSORTO