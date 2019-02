Un concorso rivolto a studenti e scuole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

È fissata al 15 marzo la scadenza della XVII edizione del concorso per gli istituti scolastici 'Primi in sicurezza' che l’ANMIL e la rivista 'Okay!' hanno lanciato lo scorso 22 novembre in occasione della Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole. Il concorso quest’anno vuole invitare insegnanti e studenti, di ogni ordine e grado, a cimentarsi sul tema 'A ciascuno il proprio outfit. La prevenzione degli incidenti sul lavoro passa anche attraverso ciò che indossiamo', per far riflettere sull’importanza dell’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), non solo per prevenire gli infortuni sul lavoro, ma anche per acquisire una modalità di comportamento sicuro e rispettoso delle regole.

Partner di questa edizione sono Assosistema (associazione che rappresenta in Confindustria le imprese che operano nei settori della produzione di DPI) e la Siggi Group (azienda specializzata nella produzione di abbigliamento professionale altamente innovativo e tecnologico).

"Come associazione che da 75 anni si occupa di assistere e tutelare le vittime del lavoro - afferma il presidente territoriale Anmil Maurizio Cotrupi - puntiamo a stimolare l’entusiasmo dei giovani affinché, domani, diventino lavoratori o imprenditori responsabili che mettono la prevenzione tra i valori intangibili e, con tutti i partecipanti al concorso, sappiamo di avere nuovi alleati in questa lotta ed è con loro che proseguiremo la nostra campagna per la prevenzione degli infortuni".

L’iniziativa è ormai giunta alla diciassettesima edizione e ha riscosso grande successo negli anni passati, coinvolgendo oltre 4000 istituti e quasi 1,5 milioni di studenti su tutto il territorio nazionale. "Diciassette anni in continua crescita su un tema non certo facile - dichiara il direttore di 'Okay!' Roberto Alborghetti - dimostrano che i valori di questo concorso sono riconosciuti come fondamentali per la formazione degli studenti e servono a prepararli ad affrontare responsabilmente la vita". Per informazioni sul concorso e sul regolamento: numero verde 800.180943; www.anmil.it; okayscuola.wordpress.com