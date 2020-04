Coronavirus, lutto a Vecchiano: muore dottoressa di 57 anni

Lutto nella comunità di Vecchiano per la morte della dottoressa Annarita Panetta, 57 anni, prsicologa del lavoro, originaria di Salerno, ma residente nel pisano. La donna aveva contratto il Coronavirus anche se da tempo, come sottolineato dal sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori, combatteva anche contro un'altra malattia. Si è spenta ieri all'ospedale di Cisanello.

"Un altro lutto colpisce la nostra comunità, Annarita, di soli 57 anni, deceduta per Covid19. Da tempo combatteva anche contro un'altra malattia - afferma il sindaco Angori - era una donna impegnata anche a livello politico, e in tante delle attività che fanno comunità in un piccolo paese come il nostro. Il suo ricordo non ci abbandonerà".

