Marina di Pisa, paura in spiaggia: bambina di 4 anni rischia di annegare

Volevano approfittare forse dell'ultima domenica estiva per regalarsi quelche ora di sole e di mare, ma la giornata si è conclusa con un episodio che poteva davvero rivelarsi fatale. Una bambina di 4 anni, che era sulla battigia insieme alla sua famiglia all'interno della porzione di spiaggia del Bagno Impero a Marina di Pisa, ha riportato un principio di annegamento ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. La piccola è stata trasportata prima all'ospedale Cisanello e poi al Meyer di Firenze per le cure del caso. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.



L'episodio è successo intorno alle 15 di oggi, domenica 23 settembre. "Lo stabilimento balneare era giù chiuso, abbiamo chiuso il 20 settembre - ci spiega il titolare del Bagno Impero - con tanto di cartelli apposti che segnalavano la mancanza di servizio di salvataggio. L'accesso alla spiaggia, come previsto dall'ordinanza della Capitaneria di Porto, è comunque consentito. Naturalmente ci dispiace per quello che è successo, ma non abbiamo responsabilità. Speriamo davvero che la piccola si riprenda al più presto".