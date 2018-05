Anniversario strage di Capaci: gli alunni in ricordo delle vittime della mafia

Le mafie attraverso le storie di bambini e bambine che non ci sono più, giovani vite incolpevoli spezzate dalla mafia e che ora popolano una classe scolastica fantasma. Con le loro storie, i loro sogni, raccontati nell’Aula Magna della Scuola media 'Fucini', gli alunni e le alunne delle classi terze hanno voluto ricordare le stragi di mafia nell’anniversario di Capaci.

Generazioni unite in una cerimonia per commemorare i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le loro scorte e tutti coloro che per mano di organizzazioni di stampo mafioso hanno perso la vita.

Generazioni unite anche negli interventi del prefetto di Pisa Angela Pagliuca, del procuratore della Repubblica Alessandro Crini, della presidente della sezione penale del Tribunale di Pisa Beatrice Dani, della dirigente scolastica Floridiana D’Angelo, del presidente del Consiglio Comunale di Pisa, dell’assessore all’Istruzione Marilù Chiofalo e del sindaco Marco Filippeschi.

“Dobbiamo ricordare perché nessun luogo è immune da questi fenomeni - ha detto il primo cittadino - le mafie sono organizzazioni senza confini. Voi ragazzi e ragazze dovete pretendere, da cittadini, da tutte le Istituzioni di parlare di quello che è successo e di garantire trasparenza e partecipazione civica. Noi abbiamo cercato di farlo in questi anni”.

“Il dovere di ricordare e di testimoniare - ha ricordato la dirigente scolastica Floridiana D’Angelo - voi ragazzi e ragazze siete il presente ed il futuro e in voi investiamo ed abbiamo fiducia”.

La mattinata si è conclusa con un omaggio alla lapide posta nel giardino del CTP4 e dedicata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ed alle loro scorte.