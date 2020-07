Il Covid ferma l'estate di Orentano: saltano la Sagra della Pizza e la Festa del Bignè

Dopo vari incontri, sopralluoghi tecnici e valutazioni, l’Ente Carnevale dei Bambini Pro Loco di Orentano APS ha deciso di annullare l’Agosto Orentanese 2020 e la Festa del Bignè che quest’anno avrebbe festeggiato la sua 52esima edizione. L’intenzione iniziale, con il supporto del Comune di Castelfranco di Sotto, era quella di organizzare almeno tre serate di intrattenimento musicale: una versione ridotta della tradizionale manifestazione estiva. Purtroppo però le limitazioni imposte dalle misure di sicurezza per il contenimento del virus Covid-19 non permettono una facile gestione organizzativa.

“La situazione attuale non ci consente di organizzare l’Agosto Orentanese con la consueta serenità - ha commentato il presidente dell’Ente Carnevale, Maurizio Ficini - non siamo in grado di garantire il distanziamento sociale in un’area ampia e difficile da delimitare come il centro di Orentano. Dobbiamo quindi rimandare la manifestazione al prossimo anno. È stata una decisione molto difficile, che abbiamo preso a malincuore, ma lo abbiamo fatto nell’interesse di tutti. È bello festeggiare insieme, ma è altrettanto giusto salvaguardare la salute dei tanti collaboratori che ogni anno partecipano all’organizzazione e delle centinaia di persone che frequentano la Festa del Bignè e le manifestazioni dell’Agosto Orentanese”.

L’Ente Carnevale conferma inoltre l’annullamento della Sagra della Pizza di Orentano, deciso per venire incontro alle difficoltà vissute dai ristoratori, che nei mesi di lockdown non hanno potuto lavorare.

Il prossimo evento sul quale l’associazione convoglia tutte le sue risorse ed energie è il Carnevale dei bambini di Orentano 2021.

“La Festa del Bignè non ci sarà nemmeno a settembre di quest’anno - precisa Ficini - abbiamo cercato fino all’ultimo di trovare una soluzione, ma alla fine la decisione presa è quella di rimandare l’Agosto Orentanese all’estate 2021. Senza la Sagra della Pizza di quest’anno le nostre risorse economiche subiranno un forte calo, dobbiamo quindi sostenere le spese organizzative in economia”.

“Non sarà un’estate come le altre, e questo lo sapevamo già. Senza l’Agosto Orentanese e la Festa del Bignè mancherà un elemento che fa parte della tradizione del nostro paese e che richiama ogni anno migliaia di persone con un ampio eco sui mezzi di informazione - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - apprezzo però l’impegno e l’onestà con la quale l’Ente Carnevale ha affrontato la decisione di annullare la manifestazione. È stata cercata una possibile soluzione per realizzare l’evento anche con tutte le difficoltà che il periodo di emergenza sanitaria ci impone, ma la rinuncia è stata una dimostrazione di rispetto verso le persone che collaborano all’iniziativa e, soprattutto, verso il pubblico”.