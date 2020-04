Castelfranco di Sotto: Palio dei Barchini con le Ruote rinviato al 2021

Il Palio dei Barchini con le Ruote di Castelfranco di Sotto quest'anno non ci sarà. La 34esima edizione, in programma per domenica 15 giugno 2020, è stata annullata a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che non permette di pianificarne l'organizzazione.

La manifestazione storico-folkloristica nata nel 1987, ormai una tradizione per Castelfranco, sarà quindi rinviata al 2021. A comunicarlo è stato il Comitato Palio, presieduto da Paolo Nuti, insieme a tutti i presidenti delle quattro Contrade.

“Non siamo in grado di garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza - ha dichiarato il sindaco Gabriele Toti - e, ora come ora, non è possibile prevedere quale sarà la situazione tra due mesi. Il Palio dei Barchini è molto più di una festa storica o di una competizione che si svolge in una giornata. È un evento che accompagna Castelfranco tutto l'anno e rappresenta un vero e proprio collante per la nostra comunità. Rinunciarci crea rammarico, non c'è dubbio, ma proprio perché il Palio ci vede tutti uniti, siamo tutti d'accordo che la salvaguardia della salute della cittadinanza dev'essere messa al primo posto. Lo hanno deciso in primis il Comitato e le Contrade, dimostrando una maturità e un senso civico a cui va tutta la mia stima”.