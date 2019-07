Marina di Pisa: annullata per maltempo la prima serata del carnevale estivo

E' stata annullata a causa del maltempo la prima sfilata, in programma stasera, 27 luglio, del carnevale estivo di Marina di Pisa. Il secondo appuntamento è in programma per il prossimo 3 agosto. Le previsioni meteo per la serata non sono infatti buone con gli organizzatori che hanno preso la decisione in mattinata.

Giunto alla sua quinta edizione il carnevale estivo di Marina è senza dubbio l’evento con il maggior numero di presenze dell’estate pisana, visto che nelle precedenti occasioni si è stabilmente toccato il tetto delle 30mila persone a sfilata.