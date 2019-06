'NumeriPrimi - Pisa Festival': annullato il concerto di apertura

Salta il primo appuntamento del 'NumeriPrimi - Pisa Festival', in programma dal 3 al 10 luglio in piazza dei Cavalieri. E' stato infatti annullato il concerto del 'Jimi Hendrix' del violino Ara Malikian che, proprio il 3 luglio, avrebbe dovuto inaugurare la rassegna. Il violinista è infatti caduto dalla scaletta di un aereo in Costa Rica, riportando un brutto infortunio alla spalla destra, con la necessità di un intervento chirurgico che lo terrà lontano dal palcoscenico per almeno due mesi. La produzione ha quindi annullato la data pisana.

Chi ha acquistato il biglietto online riceverà automaticamente il rimborso sul conto della carta di credito utilizzata per l'acquisto. In caso di acquisto nei negozi, sarà necessario recarsi presso il punto vendita, riportando i biglietti integri e leggibili, entro e non oltre martedì 30 luglio.

Il cartellone

Confermate le altre esibizioni. Venerdì 5 luglio toccherà all'opera lirica di Giuseppe Verdi 'Rigoletto' che verrà reinterpretata grazie alla regia di Franco Zappalà e all'orchestra 'Amedeo Modigliani' composta da 45 elementi. Il 7 luglio sarà invece la volta del duo Tuck and Patti, gruppo 'cult' del panorama jazzistico mondiale. Atteso ritorno a Pisa, l'8 luglio, per uno dei più raffinanti cantautori italiani contemporanei, Vinicio Capossela. A chiudere 'NumeriPrimi - Pisa Festival', il 10 luglio, sarà invece un altro big della musica italiana come Edoardo Bennato.

Info e biglietti

Botteghino del Teatro Verdi di Pisa: tel. 050 941 111

A decorrere da lunedì 10 giugno orario estivo: dal martedì al venerdì mattino ore 11-13; il martedì e giovedì anche pomeriggio ore 16-18. Servizio di vendita telefonica al numero 050-941188 con carta credito il martedì ed il giovedì ore 14 -16.

Punti Vendita Box Office Toscana: tel. 055 210804 www.ticketone.it

Biglietteria del Festival La sera degli spettacoli a partire dalle ore 19.00 (via Ulisse Dini unico accesso alla Piazza) infoline 339 8556862, info@communitylive.it