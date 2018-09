Annuncio su Facebook per sostegno alimentare ai Vigili del Fuoco, il Corpo: "Non aderite"

Il Corpo dei Vigili del Fuoco invita la cittadinanza a non aderire a raccolte fondi od iniziative per sostenere l'assistenza alimentare degli operatori. L'avviso viene proprio dal Comando, in quanto su Facebook circola un annuncio per offerte in questo senso.

"Non abbiamo assolutamente bisogno di alcun tipo di assistenza alimentare - riferiscono i Vigili del Fuoco - in caso di emergenza ci sono le strutture di protezione civile preposte a questo tipo di attività, non solo per noi ma per tutti gli operatori del soccorso che intervengono. Grazie per la collaborazione".

