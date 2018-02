Antincendio boschivo, l'appello: "C'è sempre bisogno di nuovi volontari"

La Racchetta è un'associazione onlus di livello regionale che si occupa di anticendio boschivo, protezione civile e servizi di pubblica utilità. In Toscana conta 1800 volontari, 31 sezioni e 160 mezzi per l'intervento. In provincia di Pisa ha due distaccamenti, uno a Cascina ed uno a Quattro Strade, nel Comune di Bientina.

E' il responsabile di quest'ultima sezione, operativa per i boschi delle Cerbaie da cui prende il nome, a lanciare un appello per trovare nuovi volontari. "Siamo in 38 operativi - spiega Giovanni Marrone - e c'è sempre bisogno. Rispondiamo alle emergenze che ci vengono segnalate, interveniamo dove necessario. C'eravamo nei vari incendi di questa estate, Santa Maria a Monte, Montopoli". Si rivolge poi ai possibili candidati: "Se tieni a quello che poi è il tuo patrimonio, il bosco, partecipare ti dà tanto. Puoi fare la differenza".

La possibilità di crescita personale è certa dato che sono previsti corsi di formazione gratuiti: "Tutto quello che c'è da dare - continua Giovanni - è solo il tempo. E' previsto un primo corso di formazione interno di due giorni, poi ci sono i corsi regionali nel centro di Monticiano, sempre di due giorni. Dal primo corso base si passa infatti a quelli specialistici, come motoseghista ad esempio o per guida fuori strada".

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell'associazione, oppure direttamente al responsabile di sezione Giovanni al numero 3371073141.