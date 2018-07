Antonino Cattaneo nominato Socio Corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei

ll professor Antonino Cattaneo è stato nominato Socio Corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Il prestigioso riconoscimento è stato annunciato direttamente da parte della più antica Accademia scientifica del mondo (fondata nel 1603) al professore ordinario di Fisiologia della Scuola Normale e direttore del Laboratorio di Biologia Bio@sns. Cattaneo è tra i Soci Corrispondenti della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, nella sezione Fisiologia, Farmacologia e Neuroscienze.

Nato a Pisa il 6 settembre 1954, dopo la laurea di Fisica con Mario Ageno nel 1976 Antonino Cattaneo è stato perfezionando della Scuola Normale Superiore, sotto la supervisione del Prof. Lamberto Maffei. In seguito ha lavorato con Rita Levi-Montalcini (premio Nobel per la Medicina per la scoperta del NGF) all’Istituto di Neurobiologia del CNR di Roma, divendo tra i più stretti collaboratori, e con Cesar Milstein (premio Nobel per la Medicina per la scoperta degli anticorpi monoclonali) presso il MRC Laboratory of Molecular Biology di Cambridge in Inghilterra.

Dal 1991 al 2008 è stato professore ordinario di Biofisica alla Scuola Internazionale di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, dove ha diretto il Settore di Biofisica dal 1991 al 1995 ed è stato vicedirettore dal 1996 al 2001. Dal 2008 è professore ordinario alla Scuola Normale.

Antonino Cattaneo ha svolto ricerche in vari campi delle neuroscienze, ottenendo risultati di assoluto rilievo pubblicati in oltre 200 lavori su riviste scientifiche internazionali, ed è stato insignito di numerosi riconoscimenti e premi scientifici, tra cui il 'Premio Domenico Marotta' dell’Accademia Nazionale delle Scienze dei XL, la 'Medaglia W. Jansenius dell'Accademia Slovacca delle Scienze ed il Premio Internazionale 'G. Tartufari' per la Biologia dall’Accademia Nazionale dei Lincei.

E’ membro dell’EMBO (European Molecular Biology Organization) e dell’Accademia Nazionale delle Scienze dei XL. E’ stato membro del Consiglio degli Scienziati del HFSPO (Human Frontier Science Program Organization), organizzazione nella quale ha presieduto per quattro anni la Commissione valutatrice per l’assegnazione dei finanziamenti di ricerca. E’ stato Visiting Fellow del Trinity College ed è Life Member del Clare Hall College (Cambridge University).