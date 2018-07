Anziani, incontro fra assessore e Confesercenti: "Servono più strutture"

Confesercenti Toscana Nord ed suo sindacato pensionati Fipac ha incontrato il nuovo assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini. La delegazione era composta dal presidente area pisana Luigi Micheletti, dal responsabile Simone Romoli e per la Fipac dalla presidente Giuseppina Lotti e dai consiglieri Luciano Galardini e Giovanni Del Corso.

"Il tema degli anziani, dei pensionati ed in particolare della necessità di servizi all'interno della città - ha detto all’assessore Micheletti - è stato uno dei temi che abbiamo inserito nella nostra Agenda 2018-2023 che abbiamo illustrato a tutti i candidati a sindaco. Nel 2023 il 44% della popolazione sarà composta da anziani e quindi bisogna fare i conti con questa realtà per evitare di lasciare fuori da servizi e assistenza quasi la metà dei cittadini. Con l'assessore abbiamo affrontato proprio questi temi trovando una immediata sintonia".

In particolare la Fipac ha illustrato all'assessore Gambaccini un progetto per realizzare sportelli di patronato all'interno delle mura utilizzando ad esempio spazi pubblici. "Un progetto che abbiamo realizzato con successo nel comune di San Giuliano - ha spiegato Giuseppina Lotti - con sportelli gratuiti dove gli anziani, i pensionati possono trovare informazioni su tutti gli aspetti legati al patronato. Abbiamo sottoposto questa idea all’assessore Gambaccini rendendoci disponibili ad individuare spazi per realizzare anche a Pisa questi sportelli di servizio".

Dal canto suo l'assessore Gambaccini nel ringraziare Confesercenti e Fipac per l'incontro ha lanciato l'idea di "progettare centri di aggregazione per anziani di cui al momento la città è molto carente".