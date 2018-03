Volterra: trovato morto 84enne nel bosco a Cozzano

Tragica fine per un 84enne originario di Livorno questa mattina, 10 marzo, in località Cozzano a Volterra. L'uomo è stato trovato morto in un bosco non lontano da una tenuta. Secondo le prime informazioni era diretto ad un capanno. L'ipotesi dei soccorritori del 118 è quella di un malore. Sul posto per le indagini di rito sono intervenuti i Carabinieri.