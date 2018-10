Anziano picchiato in casa durante un furto, la figlia: "Sempre più violenza, state attenti"

"Gli hanno messo un guanto in bocca e lo hanno picchiato, un 94enne. Una brutalità fuori dal mondo. Per questo vogliamo fare appello ai cittadini: tenete alto il livello di guardia, perché può capitare a chiunque". A parlare è la figlia di Enzo Bertolani, l'anziano che è stato aggredito la sera del 27 settembre in casa durante un furto. Mentre si consumava la violenza, a Barbaricina non distante dalla stazione San Rossore, nell'abitazione c'erano anche la moglie e la badante.

Non si sono accorte di quanto stesse accadendo: i malviventi si erano nascosti prima in casa, entrando da una finestra. Hanno poi colpito nel momento di maggiore debolezza. "Lo hanno preso mentre si metteva il pigiama - racconta ancora la figlia - dico io, che bisogno c'era di essere così violenti. Ruba quello che devi e vattene. E' stato qualcosa che travalica la dignità. Dopo che abbiamo denunciato il fatto abbiamo ricevuto tante telefonate, è toccato a tanti. Vivo a Pisa da sempre, la criminalità è cresciuta esponenzialmente, la città non è più un'isola felice come anni fa".

Sono stati portati via valori per diverse migliaia di euro. Ora rimangono i lividi sul corpo dell'uomo, più difficile sarà guarire dall'apprensione per lo shock subìto. "Sono entrati alle 20.30 circa, in una casa normale, non ricca insomma. Può davvero succedere a chiunque - conclude la figlia - per questo vogliamo spingere perché ci sia più attenzione. Che ci sia da un lato clamore mediatico, dall'altro che si presti cura alla propria protezione, chiudendo porte e finestre. I Carabinieri intervenuti sono stati molto professionali e gentili, mi chiedo se però fra tutte le notizie di furto che ci sono e ora i recenti incendi, le forze dell'ordine siano in numero sufficiente per fronteggiare questi problemi. Spero che le cose possano migliorare, ma per ora le tante promesse che abbiamo sentito non sono servite a nulla".