Sant'Ermete, apre la porta e viene assalito dai ladri: in ospedale

Ancora un anziano finito nel mirino dei ladri che sono entrati in azione sabato sera, 13 ottobre, intorno all'ora di cena in un appartamento di via Emilia a Sant'Ermete. I malviventi hanno suonato alla porta e appena l'85enne ha aperto gli sono piombati addosso immobilizzandolo e picchiandolo. Gli hanno rubato l'orologio e gli hanno strappato la catenina d'oro dal collo prima di fuggire lasciandolo malconcio e sotto shock.

In casa era presente anche il figlio disabile dell'uomo che ha urlato spaventato da tanta violenza. Sull'episodio indaga la Polizia.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato l'anziano in ospedale.

A fine settembre un altro caso simile era avvenuto a Barbaricina. Anche in quell'occasione un anziano di 94 anni era stato aggredito e picchiato da alcuni malviventi che erano entrati in casa da una finestra. La figlia aveva lanciato un appello attraverso il nostro giornale, raccomandandosi con i cittadini di fare attenzione e di chiudere porte e finestre.