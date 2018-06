San Miniato, disperso 85enne: ritrovato alcune ore dopo

I Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto, con il supporto del personale TAS (topografia applicata al soccorso) sono intervenuti ieri sera, giovedì 28 giugno, in località Isola, nel comune di San Miniato, per la ricerca di un uomo di 85 anni scomparso dalle ore 20:00.

Dopo diverse ore di ricerca l'anziano è stato individuato intorno alle 2 di notte, in prossimità dell’ultimo avvistamento, in un campo dove era caduto a terra, ed è stato consegnato al personale del 118 per le cure del caso.

Sul posto anche il Sindaco e il responsabile della Protezione Civile del Comune, i Carabinieri e volontari che hanno contribuito alla fase di ricerca.