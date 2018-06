Aperta la nuova pista ciclabile di via Livornese

Sono terminati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile protetta in via Livornese: un percorso di 1.300 metri, compreso tra via Giannutri e via Isola del Giglio, in pratica fino all'inizio del sedime del 'Trammino'. "Un investimento di 826mila euro - spiega l'assessore Andrea Serfogli - con un cofinanziamento regionale per la ciclopista dell'Arno, che ha permesso anche la riqualificazione del tratto di strada e del quartiere di La Vettola: nuovi marciapiedi e nuova illuminazione pubblica".

Eseguita anche la riasfaltatura fonoassorbente sulla carreggiata per i veicoli a motore, a parte un tratto di 200 metri, dall'incrocio per il ponte del Cep in poi, che sarà asfaltato successivamente perché prima deve essere fatto un intervento ai sottoservizi. "In questi anni - ha detto il sindaco Marco Filippeschi - abbiamo fatto importanti investimenti sulla ciclabilità: sono state raddoppiate le piste ciclabili, e quelle nuove sono fatte in sede protetta, ed è stato attivato il bike sharing Ciclopi, tra i più utilizzati d'Italia".

"Dal centro di Pisa è ora possibile arrivare fino alla Vettola in bici praticamente senza soluzione di continuità e in modo sicuro, piacevole e diretto" ha detto Rosanna Betti di Fiab, che ha aggiunto: "Non è stato facile inserire una pista ciclabile protetta in un contesto fortemente urbanizzato, riducendo notevolmente gli spazi per i mezzi motorizzati: diamo atto all'amministrazione comunale di aver compiuto una scelta coraggiosa, senza farsi influenzare dalle vivaci reazioni contrarie".

Presenti all'apertura anche il comandante della Polizia Municipale del litorale Alessandro Novi, la presidente del Ctp2, e Andrea Scatena responsabile di CLD strade, la ditta che ha eseguito i lavori.