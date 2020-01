Viabilità a Calambrone: aperta via De André

Via de André a Calambrone, la strada che porta al Teatro, fino a pochi giorni fa strada a fondo chiuso, è stata aperta e collegata al viale del Tirreno. L’intervento è stato realizzato per venire incontro alle richieste dei residenti della zona, che segnalavano l’esigenza di mettere in ordine la circolazione delle auto e i parcheggi nelle vie De Andrè e delle Mimose.

A questo fine è stata istituita la Zona 30 in entrambe le strade, è stato istituito il senso unico in uscita in via De André su viale del lungomare e lo stop all'intersezione con la stessa via De André, venendo dal Teatro. In corrispondenza dello sbocco su viale del Tirreno, sono stati collocati dei dissuasori di sosta, paletti e cordonato, per garantire visibilità e sicurezza in uscita sia da via de André che dalla parallela via delle Mimose. L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi da personale di Avr sotto la guida di Pisamo.