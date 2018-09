Apre a Pisa il negozio di occhiali italiani 'NAU!'

Nuovo negozio a Pisa in Corso Italia 92. Si tratta dell'ottavo punto vendita in Toscana di 'NAU!', marchio italiano di occhiali da vista e da sole per uomo, donna e bambino.

La società, fondata nel 2004, ha sede a Castiglione Olona (Varese). 'NAU!' ha una rete distributiva composta da circa 150 store monomarca, tra negozi diretti e in franchising, in Italia, Spagna, India, Iran e oltre 700 persone impiegate.

Il punto vendita si caratterizza per l'utilizzo di materiali riciclati per gli arredi e spazi disegnati ampi. Viene offerto gratuitamente il controllo della vista, effettuato da ottici ed optometristi qualificati. Possibile usufruire anche di manutenzioni e piccole riparazioni.