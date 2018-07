Piazza Sant'Omobono: aperti i 'nuovi' bagni pubblici

Sono stati aperti in questi giorni i nuovi bagni pubblici in piazza Sant’Omobono a Pisa. Nella struttura i bagni sono in tutto cinque, due a ingresso libero e tre, di cui uno per disabili, controllati, con la presenza di un custode. La gestione è stata affidata dal Comune ad Avr che garantisce l’apertura tutti i giorni dalle 12.30 alle 24. Dopo le 24 rimangono aperti i due bagni esterni alla struttura a ingresso libero. La struttura è dotata, oltre che di servizio di vigilanza e pulizia, di aria condizionata, wifi e di un fasciatoio nell’antibagno.

La parte esterna della struttura che ospita i bagni è decorata con due opere di street art, un’installazione intitolata ‘Ombre della piazza’, dell’artista Ettore Continua, che è stata creata applicando sui muri sagome umane in pvc adesivo, descrive un possibile momento della vita quotidiana in piazza; la seconda dal titolo ‘Angeli del bello’, dipinta dagli studenti del Liceo Artistico Russoli di Pisa, con la supervisione del professor Fabio Leonardi, riproduce la figura di un angelo, colorata e suggestiva tra le ombre, a simboleggiare che nella bellezza dell’arte è riposta la speranza di una nuova riqualificazione.

Lo spazio davanti alla struttura dei bagni pubblici è stato anch’esso recuperato con la rimozione, avvenuta nel mese di giugno, della baracchina che vendeva il pane e che occupava una parte della piazza Sant’Omobono da circa 20 anni. In Piazza delle Vettovaglie nel frattempo i lavori di riqualificazione sono in dirittura d’arrivo. Dopo l’intervento per la ripavimentazione di tutta la piazza adesso sono in corso i lavori di restauro delle colonne e della fontana.