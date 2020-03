Capannoli: apre il 'nuovo' supermercato Conad

Riapre giovedì 5 marzo alle ore 8.30 il rinnovato e ampliato Conad di Largo Boccaccio 26 a Capannoli, dopo oltre tre settimane di chiusura. All’inaugurazione è prevista la presenza del sindaco Arianna Cecchini, del comandante dei Vigili Urbani Daiana Marconcini e del parroco Don Roberto Malizia, per la consueta benedizione.

La chiusura ha permesso di effettuare una ristrutturazione profonda del supermercato che, grazie all’ampliamento di 200mq della superficie di vendita e di 50mq della zona bar, vuole diventare punto di riferimento per i clienti di Capannoli offrendo loro ancora maggior qualità e servizio. Grazie ad un ampliamento dell’offerta è possibile fare una spesa comoda, completa e conveniente; tante novità anche nei reparti freschi e freschissimi, ortofrutta, gastronomia e panetteria, con possibilità di acquisto di piatti pronti e prodotti di rosticceria calda. Ampio spazio è dedicato a prodotti biologici, salutistici (gluten free e senza lattosio), per vegetariani e vegani con l’obiettivo di dare risposta alle diverse nuove esigenze di consumo.

Tutti i locali sono stati rinnovati con una particolare attenzione all’impatto ambientale privilegiando illuminazione a led e attrezzature di ultima generazione capaci di garantire risparmio ed efficientamento energetico. Nel punto di vendita è possibile navigare in internet gratuitamente grazie alla wi-fi libera e sicura. Novità anche alle casse, con l’introduzione di torri dedicate al servizio 'Spesa al Volo' che consentono di pagare in autonomia e senza fare code.

“Con la ristrutturazione e l’ampliamento del negozio e del bar ed il rafforzamento dei reparti freschi saremo in grado di soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti, garantendo un servizio efficiente e moderno all’insegna della qualità e della convenienza - sottolineano Laura Paperini e la figlia Cecilia Giambelli, socie di Conad Nord Ovest - abbiamo qualificato ulteriormente il punto di vendita con i migliori prodotti del nostro territorio e con un’offerta che punta a soddisfare i clienti e a conquistarne di nuovi. Siamo da sempre attente alla riqualificazione del tessuto sociale in cui operiamo e anche questo ampliamento, che ha utilizzato spazi esistenti e adiacenti al punto di vendita, si inserisce in quest’ottica”.