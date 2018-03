La Fontina: apre Chef&Go, il bistrot veloce e sempre connesso

Inaugura domani, venerdì 9 marzo, alle ore 18.30, il nuovo bistrot Chef&Go in via Carducci a La Fontina, nel comune di San Giuliano Terme. Un nuovo concept di pausa pranzo, un locale moderno e accattivante il cui stile, curato dallo studio Ekaros - Interior Design, richiama fin da subito l’idea di giungla metropolitana grazie all’utilizzo della carta da parati customizzata mixata ad elementi in lavagna e calamita, il tutto made in Italy, e riletto in chiave 'bistrot'. La leggenda metropolitana farebbe derivare proprio il nome 'bistrot', già usato per identificare dei piccoli locali parigini, dal russo bystro, che significa 'rapidamente', e quindi, in questo caso, per 'un pasto veloce'.

Ed è proprio l’idea del tempo quella che caratterizza Chef&Go e si ritrova nei vari elementi. “Vogliamo che i nostri clienti possano sfruttare al massimo la loro pausa pranzo, ottimizzando il loro tempo, che per noi è un punto fondamentale: da noi, chi viene a pranzo può scegliere in autonomia cosa mangiare tra varie proposte fresche di qualità, e portarle direttamente al tavolo, dove potrà anche ricaricare, grazie alle prese usb, i propri devices e continuare a navigare in rete” sottolineano dal nuovo locale.

Chef&Go sarà aperto a pranzo dalle 12 alle 14.30 dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 12 marzo. L’inaugurazione prevede, domani pomeriggio, il taglio del nastro con il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, seguito da una ricca apericena e un brindisi alla nuova apertura.