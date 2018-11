Incile, lavori conclusi: "A partire da marzo il canale sarà navigabile"

Il collaudo definitivo verrà effettuato entro la fine di novembre. Poi, a partire da marzo 2019, il canale sarà finalmente aperto. "Non prima - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa - perché per legge l’Arno non è navigabile da novembre a febbraio". Sono quindi in dirittura di arrivo i lavori per l’apertura dell’incile il collegamento tra Arno e Navicelli che ripristinerà la navigabilità dal centro di Pisa al porto di Livorno. Un’opera strategica per nautica, turismo, ambiente e per il quartiere di Porta a Mare. E’ quanto emerso nel Consiglio Comunale di ieri, martedì 20 novembre, grazie ad due interrogazioni presentate sull’argomento dai consiglieri Marco Biondi (PD) e Ciccio Auletta (Diritti in Comune).

Il progetto

Il progetto per la riapertura del Canale Incile rientra nell'accordo, sottoscritto a fine 2011, tra la Società Olt Offshore Lng Toscana, la Provincia e il Comune di Pisa, a titolo di compensazione per la realizzazione del rigassificatore al largo delle coste tra Livorno e Pisa. Si tratta di un progetto del valore complessivo di quasi 5 milioni di euro.

Il punto della situazione

A fare il punto della situazione è stato l'assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Latrofa. "Il collaudo è in corso - ha spiegato Latrofa - e verrà concluso entro al fine di novembre. Le opere previste dalla convenzione state tutte realizzate, tranne la pista ciclabile, le recinzioni di sicurezza della conca navigazione e la rotatoria prospiecente il ponte del Cep. Questo perché l’investimento della società è stato di più di 5milioni di euro, oltre 200mila euro in più rispetto a quelli che erano gli accordi. Queste opere saranno quindi realizzate dall’amministrazione comunale, entro la prossima estate".